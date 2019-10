Knetzgau - Ein Inline-Skater ist in Unterfranken gestürzt und gestorben. Der 61-Jährige war auf einem Radweg in Knetzgau (Landkreis Haßberge) unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung stürzte und das Bewusstsein verlor, wie die Polizei am Montag mitteilte.