Mitwitz - Fast 13 Jahre nach dem Raubmord von Mitwitz (Landkreis Kronach) sehen die Ermittler neue Chancen auf eine Lösung des Falls. Den Fahndern liege nun das vollständige DNA-Muster des mutmaßlichen Täters vor, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Coburg mit. Dies eröffne neue, Erfolg versprechende Ermittlungsansätze. "Das vorliegende vollständige Muster erleichtert die Recherchen nach Übereinstimmungen in internationalen polizeilichen Datenbanken", so die Behörden. Außerdem könnten nun Verwandtschaftsverhältnisse zwischen dem Täter und anderen Personen festgestellt werden. Basis der Erkenntnisse ist eine mit bloßem Auge nicht sichtbare Hautschuppe des Täters, die 2006 am Tatort sichergestellt wurde.