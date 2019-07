Die Nacht war kurz. In den frühen Morgenstunden sitzen die Freiwilligen im Sand und binden unter der Aufsicht von Wolfgang Piontek fleißig Knoten. Der Vorsitzende der Wasserwacht Schwaben bildet aus, neben Lang, Kern und Günther Geiger, dem Leiter des Kompetenzzentrums für Internationale Arbeit beim BRK. Die Knoten seien mit das Wichtigste, sagt Piontek. Sie sichern die Ausrüstung, die Geretteten und natürlich die Helfer selbst.

In Marokko kann nur ein Bruchteil der Menschen schwimmen

El Himez und die anderen sind ausgezeichnete Schwimmer – und damit Ausnahmefälle. Dabei erstreckt sich die Küste Marokkos insgesamt über 3.000 Kilometer (Mittelmeer und Atlantik). Laut BRK gibt es unzählige Ertrinkungstote, offizielle Zahlen dazu sind nicht zu finden – ebenso wenig wie Informationen darüber, wie hoch der Schwimmeranteil in der Bevölkerung ist. Es könne nur ein Bruchteil der Menschen schwimmen, berichten die Verantwortlichen vor Ort.

Eigentlich ist der staatliche Dienst des Landes, die Protection Civile, für die Wasserrettung zuständig – doch dem fehle die rettungstaktische Ausbildung, Ertrinkenden könnten sie nicht helfen. Die Mitarbeiter der Protection Civile in den gelben Westen sieht man am Strand vor allem mit großer Begeisterung in ihre Trillerpfeifen pusten und Fußball spielen.

Inmitten des Knoten-Halbkreises sitzt Khaoula Hanafi und übersetzt unermüdlich die englischen Anweisungen der Trainer ins Arabische. Die 25-Jährige ist eine von zwei Frauen, die an der Ausbildung teilnehmen und zum ersten Mal dabei. Sie ist Sportlehrerin an einer Hochschule in Tanger, im Nordwesten Marokkos. Die junge Frau im Burkini lässt sich in der Pause von Piontek noch einmal genau den Butterfly-Knoten erklären, darin sei sie aber ohnehin die Beste, sagt der Ausbilder.

Hanafi ist seit vier Monaten verheiratet – deshalb auch die Verschleierung, sagt sie. "Es ist allein meine Entscheidung. Ich möchte, dass nur mein Mann mich in voller Schönheit sehen kann." Unwohl fühle sie sich nicht unter so vielen Männern, sagt Hanafi. Nur einmal sei es ihr bei einem anderen Training passiert, dass einer der Auszubildenden Berührungsängste hatte, weil sie eine Frau ist. "Da habe ich gesagt: ,Ich will nicht, dass du mich anfasst, ich will, dass du mich rettest!’", sagt sie der AZ. Sie hätte die Gruppe wechseln können. "Aber ich habe Nein gesagt. Ich wollte einfach meinen Job machen." Der erfordere ein bisschen Mut. "Ich sage nicht, dass es einfach ist. Aber jede Frau sollte das tun, was sie will."

Am letzten Tag wird der Ernstfall geprobt – bei unruhiger See

Hanafi will helfen. Neben ihrem Hauptjob bringt sie zweimal in der Woche Kindern das Schwimmen bei. Es ist eine von vielen Hilfslinien, die Rotes Kreuz und Roter Halbmond durch das Land ziehen. Inzwischen gibt es ein eigenes Kompetenzzentrum in Marokko und den ersten landesspezifischen Leitfaden für Wasserrettung in Arabisch. Der Marokkanische Rote Halbmond hat jetzt etwa 220 Ausbilder und Rettungsschwimmer. Was die Teilnehmer lernen, tragen sie in ihre Heimatgebiete weiter.

Am letzten Tag simulieren die Ausbilder den Ernstfall: die Bergung eines Ertrinkenden mit "Spine Boards", die die Wirbelsäule schützen und in Marokko völlig unbekannt sind. Dunkel ist es hier nicht, doch das Meer ist unruhig, keiner kann mehr stehen, die Strömung macht allen zu schaffen. Ein Lebensretter nach dem anderen übt im Wasser, mit vereinten Kräften sitzen am Ende schließlich alle wieder im sicheren Boot. Test bestanden. Spätestens jetzt ist klar: Wer hier ins Wasser geht, hat gute Gründe.