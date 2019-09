Tarifverträge in der Langzeitpflege sollen flächendeckend gelten

Auch beim Bund will sich die Staatsregierung dafür einsetzen, dass die steuerlichen Regeln so geändert werden, dass Pflegekräfte günstiger an Wohnungen kommen. Zudem möchte die Staatsregierung, dass Tarifverträge in der Langzeitpflege flächendeckend gelten und die Menschen besser bezahlt werden.