Bayerisches Fernsehen Jürgen Kirner: "Der Beste für die Besten"

Kirner ist darüberhinaus bekennend homosexuell und dennoch Mitglied der CSU, die in seinem Stadel-Stück als KSU (Konservative Soziale Union) nur leicht maskiert auftritt. An der Partei und vor allem an „ihren Protagonisten“ habe er sich immer abgearbeitet, erklärte er einmal. Der Schweine züchtende Landtagsabgeordnete Hirschauer formuliert das so: „Je mehr i mir die Leut in unserer Partei oschau, umso sympathischer wern ma meine Säu“.