Ticketverkauf für Löwenspiel startet am Montag

Der Verkauf für das zusätzliche Gästekontingent beginnt am Montag, 4. März 2019, um 10 Uhr. Die Tickets gibt es entweder im Online-Shop oder an der Geschäftsstelle (Grünwalder Straße 114). Anpfiff in Würzburg ist am Samstag, 16. März 2019 um 14 Uhr.