Bayerischer Kabarettpreis Premiere für Sebastian Bezzel: Sein erstes Mal als Laudator

Musikalisch ist Sebastian Bezzel zwar noch nicht so richtig in Erscheinung getreten, Sinn macht seine Aufgabe aber trotzdem. Mit einem der beiden Preisträger verbringt er seit 2012 mindestens einmal im Jahr viel Zeit bei den Dreharbeiten und Premieren für die erfolgreichen "Eberhoferkrimi"-Verfilmungen. Bezzel spielt hier die Hauptfigur, Dorfpolizist Frank Eberhofer, und Stephan Zinner ist seit dem Auftaktfilm "Dampfnudelblues" (2013) in der wiederkehrenden Rolle des Metzgers Simmerl zu sehen.