Finanziell unterstützen können Tierfreunde den Zoo, indem sie etwa einen Jahreskartengutschein kaufen (per Telefon oder E-Mail). Auch ein Engagement im Förderkreis hilft, ebenso Tierpatenschaften oder Spenden. Übrigens: Nicht nur die Menschen haben Sehnsucht nach ihrem Zoo. "Wir merken, dass einige Tierarten, etwa Primaten, ihre Besucher und die Interaktion vermissen." Die Pfleger beschäftigten sich noch mehr mit ihnen. Immer mit höchsten hygienischen Standards, so Baban.

Straubinger Tierpark: "Wir haben Futter für zehn Wochen eingelagert"

Pläne für Notschlachtungen von Zootieren? Auf keinen Fall, das sei hier kein Thema. "Null Komma Null", sagt Direktor Wolfgang Peter gestern recht energisch zur AZ. In dem ostbayerischen Tiergarten mit Löwen, Tigern und auch Braunbären verschwendet man keinen Gedanken an solche drastischen Maßnahmen wie in Neumünster. "Wir haben Futter für zehn Wochen eingelagert", versichert der Zoo-Chef. Punkt.

Natürlich fehlten die Einnahmen und natürlich habe man Pläne gehabt für das laufende Jahr – zum Beispiel wollte man Gehege verschönern. Aber diese Pläne müssten jetzt eben verschoben werden. Von der zunehmenden Ungeduld, das öffentliche Leben müsse schnellstmöglich wieder zur Normalität zurückkehren, hält er nichts. Man habe es schließlich mit einer Pandemie zu tun.

Es brauche Geduld. Auch im Zoo. Davon abgesehen hätten er und sein Team sowieso alle Hände voll zu tun. "Wir sind jeden Tag da, arbeiten ganz normal." Schließlich sei ein Zoo ein Pflegebetrieb, man müsse sich trotz Krise um die Tiere kümmern. "Wir beschäftigen unsere Tiere auch", sagt Peter. Deswegen würden etwa Rosinen, Nüsse oder auch Honig im Gehege verteilt, die Tiere sollen für die Snacks aktiv werden.

Zoo in Nürnberg hat keine Pläne für Schlachtung

Der Leitende Direktor des Zoos in Nürnberg, Dag Encke, teilt auf AZ-Anfrage mit: "In Nürnberg gibt es keine Engpässe in der Versorgung der Tiere, so dass auch keine pandemiebedingten Veränderungen in der Ernährung vorgenommen werden. Es gibt auch keine entsprechenden Pläne."

