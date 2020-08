Oberstes Landesgericht: E-Scooter als Fahrzeuge anzusehen

Die Richter verwarfen den Einspruch mit Blick auf die im vergangenen Sommer erlassene Verordnung über Teilnahme von sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen, also E-Rollern, am Straßenverkehr. Dieser Verordnung nach sind auch E-Scooter als Fahrzeuge anzusehen. Es ist also strafbar, wenn man mit mehr als 1,1 Promille auf einen E-Roller steht. Gilt für Segways übrigens auch. Die Entscheidung des Gerichts ist rechtskräftig.