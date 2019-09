Die Untergrenzen, mit denen die Bundesregierung seit Jahresbeginn für Intensivmedizin, Kardiologie, Unfallchirurgie und Geriatrie eine Mindestbesetzung vorschreibt, würden in vielen Häusern für eine "katastrophale Stimmung" sorgen, sagte der BKG-Geschäftsführer Siegfried Hasenbein am Dienstag in München.