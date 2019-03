Kickboxerin Georgia Guillaume kam als einzige in Lederhosen anstatt im Dirndl: "Heutzutage haben auch die Frauen die Lederhosen an, schließlich leben wir in der Zeit der Gleichberechtigung. Und ich habe nun einmal eher eine Hosen- als eine Dirndl-Figur. Mir fehlt das Holz vor der Hütt'n", meinte sie lachend.