In dieser Funktion verantwortet der 36-Jährige ab dem 1. Juli die konzeptionelle Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Nachwuchsarbeit. "In Simon Rolfes haben wir nicht nur einen absoluten Fußballfachmann verpflichtet, sondern dazu noch jemanden, der wie kaum ein anderer die DNA von Bayer 04 in sich trägt. Er kennt den Klub in- und auswendig", sagte Rudi Völler, der bei den Leverkusenern zur kommenden Saison zum Geschäftsführer Sport aufsteigt.