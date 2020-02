Ein Grillwettbewerb der Extraklasse

Am Samstagvormittag erwartet die Besucher im Außenbereich ein besonderes Highlight: Bei der DUTCH OVEN COOK-OFF treten 15 Teams gegeneinander an, vom ambitionierten Amateur bis zum Chefkoch, um das beste Gericht in einem gusseisernen Topf über dem Feuer zuzubereiten. Im sogenannten Dutch Oven lässt sich alles von Fleischgerichten über Brot bis hin zu Desserts zubereiten. Die Vorgabe für die Teams in diesem Jahr: Ein Gericht mit Hühnchen und ein freestyle Deckelgericht – was sich die Teams dafür ausgedacht haben, dürfte spannend werden. „Der Dutch Oven ist ein tolles Gerät und sehr beliebt geworden, weil er für wenig Geld zu haben ist und man beinahe alles darauf zubereiten kann“, sagt Elmar Fetscher vom Grill- und Barbecue-Magazin FIRE&FOOD, das den Wettbewerb ausrichtet.