Auf dem rechten Bild - 75 Jahre später entstanden - steht das Gebäude wieder in voller Pracht da. Ansonsten hat sich nicht viel verändert – der Aufbau des Gebäudes ist gleich, auch die Fenster und Bögen am Haupteingang sind noch an unveränderter Stelle. Ein Unterschied: Auf jeden Fall fahren deutlich mehr Menschen mit dem Radl. (Fotos: Münchner Stadtarchiv, Niklas Braun)