Hugo-Wolf-Straße (Harthof): Das Baureferat baut die Bushaltestellen am U-Bahnhof Harthof barrierefrei um. Von heute, 22. Mai, bis 30. Mai ist die Hugo-Wolf-Straße im Einmündungsbereich nördlich der Weyprechtstraße für den Durchgangsverkehr in beiden Richtungen gesperrt.



Schwere-Reiter-Straße/ Ackermannstraße / Infanteriestraße (Schwabing - West): Das Baureferat führt Arbeiten zur Verbesserung der Radverkehrsführung durch. Von heute, 22. Mai, bis 1. Juni bestehen Fahrspurreduzierungen in der Ackermannstraße und Schwere-Reiter-Straße. Der Einmündungsbereich der Infanteriestraße in die Schwere-Reiter-Straße ist gesperrt.



Prinzregentenstraße / Friedensengel (Bogenhausen): Die Münchner Stadtentwässerung erneuert die Sinkkästen der Straßenentwässerung. Die Baubereiche befinden sich jeweils am rechten oder linken Fahrbahnrand. Von heute, 22. Mai, bis 30. Mai ist zwischen Europaplatz und Luitpoldbrücke in Richtung stadteinwärts nur eine Fahrspur frei.



Orleansstraße – Auerfeldstraße / Balanstraße (Au - Haidhausen): Die Stadtwerke erweitern das Fernwärmenetz und verlegen zwischen Tassiloplatz und Rosenheimer Straße neue Leitungen. Seit dem Wochenende und noch bis Mitte November wird in mehreren aufeinander folgenden Verkehrsphasen gearbeitet. Es soll immer eine durchgehende Fahrspur frei bleiben.



Leuchtenbergring-Tunnel und Innsbrucker Ring-Tunnel (Berg am Laim): Das Baureferat führt Fahrbahnmarkierungsarbeiten durch. Von heute, 22. Mai, bis 30. Mai werden jeweils von 10 Uhr bis 15 Uhr in beiden Richtungen wechselweise Fahrstreifen gesperrt.



Tegernseer Landstraße / Weißenseestraße (Giesing): Das Baureferat führt Instandsetzungsarbeiten an der Fußgängerunterführung in Höhe der Otkerstraße durch. Von heute bis Mitte Juni ist die rechte Fahrspur der Tegernseer Landstraße nach der Einmündung der Weißenseestraße gesperrt.



Waldwiesenstraße / Gräfelfinger Straße (Großhadern): Das Baureferat führt Straßenbauarbeiten durch und ersetzt in diesem Zusammenhang im westlichen Einmündungsbereich der Gräfelfinger Straße in die Waldwiesenstraße die Pflastersteine durch Asphalt. Von heute, 22. Mai, bis 27. Mai ist die Gräfelfinger Straße deshalb im westlichen Einmündungsbereich an der Waldwiesenstraße gesperrt.



Steubenplatz (Neuhausen): Das Baureferat baut die Bushaltestellen barrierefrei um. Von heute bis Ende Juni bestehen zwischen Wendl-Dietrich-Straße und Arnulfstraße Fahrspurreduzierungen in beiden Richtungen.



Bertha-von-Suttner-Weg (Obermenzing): Das Baureferat baut die Bushaltestelle „Schloss Blutenburg“ barrierefrei um. Von 22. bis 30. Mai ist der Bertha-von-Suttner-Weg zwischen Klarbachplatz und Pippinger Straße für den Durchgangsverkehr in beiden Richtungen gesperrt.