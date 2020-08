München - Es geht los mit den Bauarbeiten zum Altstadt-Radlring. Ab Montag entstehen in einem ersten Bauabschnitt in der Blumenstraße (zwischen Sendlinger-Tor-Platz und Papa-Schmid-Straße) neue Radlwege, verbesserte Querungsstellen und breitere Fußwege. Bis Jahresende bleibt in der Blumen- zwischen Pestalozzi- und Papa-Schmid-Straße nur eine Fahrspur pro Richtung neben der Baustelle.