Klack, Klack, Klack und der Stein sitzt. Die Sommerferien sind Baustellenzeit – so auch in der Wageneggerstraße in Ramersdorf. Doch hier wird keine ganz normale Straße aufgerissen, es riecht nicht nach Teer und auch eine Straßenwalze sucht man vergeblich. Dafür sitzen mehrere Männer am Boden, hämmern geduldig auf kleine Steine und messen mit Holzlatten die Straße ab. Sie verlegen das Kopfsteinpflaster neu.