Baustelle in Florida Der Traum vom Haus: Steht der Wendler kurz vor dem Kollaps?

Auch in der vierten Folge der Doku-Reihe "Laura & Der Wendler - Total verliebt in Amerika", die exklusiv auf TV Now zu sehen ist, dreht sich alles um das neue Heim in Florida. Michael Wendler (47, "Egal") hat für seine junge Freundin Laura (19) ein Haus in Cape Coral gekauft, das er mit eigenen Händen und seinen Schwiegereltern in spe auf Vordermann bringen will.