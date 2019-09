Fahrgäste müssen am Hauptbahnhof umsteigen

Am Hauptbahnhof ist ein Umstieg zwischen bei den zwei Linienteilen erforderlich. Die Anschlüsse am Hauptbahnhof sowie zur U5 am Innsbrucker Ring können wegen der unterschiedlichen Taktintervalle nicht gewährleistet werden. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bittet ihre Fahrgäste daher, mehr Zeit einzuplanen, auf geänderte Abfahrtsgleise zu achten und wegen der stark verminderten Kapazität der U1 und U2 wenn möglich andere Routen zu nutzen.