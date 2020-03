München - Die eindrucksvollen Maschinen am Hauptbahnhof sieht man schon von weitem. Die Bauarbeiten für das Mega-Projekt Zweite S-Bahn-Stammstrecke gehen voran. Aktuell entsteht am Hauptbahnhof eine S-Bahn-Station der Superlative. "Noch nie wurde in München so tief gebaut", kündigt die Deutsche Bahn an. Die S-Bahnstation soll 43 Meter tief sein, für die Bauarbeiten geht es sogar 65 Meter unter die Erde. Ähnlich tief soll die neue Station am Marienhof werden. Zum Vergleich: Am Ostbahnhof plant die Bahn eine nur 16 Meter tiefe Station.