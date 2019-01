"Baukultur geht über die Gestaltung von Gebäuden hinaus"

All diesen Fragen widmet sich die neue Jahresausstellung des Referats für Stadtplanung. Das Thema habe man gewählt, weil "der Wunsch nach guter Baukultur und gelungener Architektur groß ist in München", sagt Stadtbaurätin Elisabeth Merk. Die Stadt solle attraktiv bleiben, als Wohn- und Geschäftsstandort, deshalb brauche es gute Architekten und Bauherren, und Bürger, die sich einbringen. Und: Offenheit für das Andere, so Merk.