"Bauer sucht Frau" "Zum letzten Mal beim Arzt": Fans freuen sich mit Gerald

"Rechtzeitige Diagnose"

Im März hatte der Farmer aus Namibia auf "rtl.de" gemeinsam mit seiner Anna, die er in der RTL-Kuppelshow kennen und lieben lernte, erklärt, dass er am Guillain-Barré-Syndrom - kurz GBS - erkrankt sei. "Es ist ein Syndrom, wo meine eigenen Antikörper meine Nerven angreifen und das hat in meinem Fall zu schnellen Lähmungen geführt. Im schlimmsten Fall, wenn es nicht behandelt wird, wird auch die Atmung und der Herzschlag beeinflusst und das kann zum Tode führen." Bei ihm sei das Syndrom jedoch rechtzeitig diagnostiziert worden, so dass er mit den entsprechenden Medikamenten versorgt werden konnte.