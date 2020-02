München - Weil die Deutsche Bahn die Bauarbeiten in der vergangenen Nacht nicht wie planmäßig vorgesehen beenden konnte, ist die Strecke zwischen dem Leuchtenbergring und Daglfing weiterhin nur auf einem Gleis befahrbar. Zwischen dem Münchner Ostbahnhof und dem Flughafen wird deswegen ein 40-Minuten-Takt eingerichtet. Wer also mit der S8 zum Airport will, sollte unter Umständen mit Verspätungen rechnen.