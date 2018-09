Von Osten her kommend beginnen und enden alle Linien am Ostbahnhof.

Die Deutsche Bahn setzt am Wochenende im gesperrten Bereich Ersatzbusse ein. Sie fahren tagsüber im 10-Minuten-Takt, nachts alle 15 Minuten. Die komplette Fahrtzeit der Busse beträgt knapp 20 Minuten.

Außerdem stehen als Alternativen auch die U-Bahnen und Trambahnen zur Verfügung. Die Tram 19 wird zwischen Hauptbahnhof und Pasing am Samstag tagsüber auf einen 5-Minuten-Takt verdichtet.

Drei Stammstrecken-Sperrungen im Oktober

Die Komplettsperrung am Wochenende wird aber nicht die letzte in diesem Jahr bleiben. Allein im Oktober wird es drei weitere Sperrungen der Stammstrecke geben. Pendler und S-Bahnfahrgäste müssen sich also weiter ein bisschen in Geduld üben - und hoffen, dass die Arbeiten alle im Zeitplan bleiben.