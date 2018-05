München – Die Röhre wird noch gar nicht gegraben, da wird an der zweiten Stammstrecke in München schon umgeplant. Diese Nachricht sorgte in der vergangenen Woche für Ärger und Verwunderung. Laut Medienberichten fand sich niemand, der die neue Station am Hauptbahnhof, so wie bisher geplant, bauen würde.