"Battle of the Bands - Boys vs. Girls" Jana Ina Zarrella moderiert neue Reality-Musikshow

Darum geht es in der Show

Das Konzept der neuen Show beschreibt der Sender so: Sechs Musikerinnen und sechs Musiker ziehen gemeinsam in ein Loft in Köln und treten als Band in musikalischen Performances gegeneinander an. Die Boy- und Girlband wird von der Kamera begleitet, täglich soll es in der "Battle of the Bands"-App zu sehen geben, was im Loft passiert. Einmal pro Woche steht in der Primetime-Ausstrahlung das entscheidende Battle an. Nach dem Zuschauer-Voting stellt sich heraus, welche Band die Runde für sich entschieden hat und welcher Kandidat in der Verlierer-Band durch ein neues Bandmitglied ersetzt wird.