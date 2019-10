Batman v Superman, Rush, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL ZWEI, 2:22 - Zeit für die Liebe, Mysterythriller

Der New Yorker Fluglotse Dylan Brandon (Michiel Huisman) verfügt über die Gabe, Vorgänge genau zu analysieren und so deren Ausgang vorherzusagen. Sein Leben gerät aus den Fugen, als er während der Arbeit im Tower genau um 14:22 Uhr eine Vision hat und in deren Folge fast die Kollision zweier Flugzeuge verursacht. Während er versucht, diesem seltsamen Phänomen auf den Grund zu gehen, begegnet Dylan zufällig Sarah (Teresa Palmer), die an Bord eines der beiden Flugzeuge saß. Beide fühlen sich von Anfang an auf unerklärliche Weise miteinander verbunden.