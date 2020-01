Batic und Leitmayr unter Druck "Tatort: Unklare Lage": So wird der neue Krimi aus München

Schüsse, Hysterie und ein toter Mann: Die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec, 65) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 61) bekommen es in "Tatort: Unklare Lage" (26.01., 20:15 Uhr, das Erste) mit einem Amokläufer zu tun, der am helllichten Tag einen Fahrkartenkontrolleur in einem Bus erschießt und anschließend die Flucht ergreift. War er allein oder hatte er einen Komplizen? Während die Ermittler unter Hochdruck stehen, gerät die Bevölkerung dank sozialer Medien in Panik.