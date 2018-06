Batic und Leitmayr in Niederbayern "Tatort: Freies Land": Lohnt sich das Einschalten?

Lohnt sich das Einschalten?

Ja! Diesmal ermitteln die Kommissare in Bayerns wildem Osten. Postkartenidylle oder Schicki-Micki-München? Fehlanzeige! Die Szenerie in diesem Krimi erinnert an Austro-"Tatorte", wenn es Eisner und Fellner mal in eine Grenzregion führte oder an so manche Folge im Brandenburg-Polen-"Polizeiruf 110". Bayern-Touristen aus dem Norden, Japan oder Übersee werden kaum glauben können, dass es so unaufgeräumte Dörfer, alte Autos und Co. im schmucken Dirndl- und Lederhosenland überhaupt gibt.