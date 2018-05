München - Große Dinge bahnen sich in München am Audi Dome an. "Ich habe gehört, dass Herr Stoschek gefragt hat, ob er hier mit dem Hubschrauber landen kann", sagte Marko Pesic und schlussfolgerte mit einem Schmunzeln: "Selbstvertrauen haben sie." Mit "sie" meinte der Geschäftsführer der Bayern-Basketballer den kommenden Playoff-Gegner der Münchner: die Brose Baskets Bamberg. Und Michael Stoschek, Bambergs Klubmäzen und Hobbypilot, plant offenbar tatsächlich, am Sonntag (18 Uhr) zu Spiel eins in München zu landen.