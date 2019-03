Radonjic: "Wir haben überlebt"

Mit zwölf begann Radonjic (49) mit dem Basketballspielen, debütierte mit 17 als Profi für KK Buducnost Podgorica. Insgesamt sechs Jahre (1991-93 und 1998-2002) trug er das Dress seiner Heimat- stadt, wurde dreimal jugoslawischer Meister und zweimal Pokalsieger. "Das war die beste Zeit für Buducnost in der Euroleague", sagt er nicht ohne Stolz, "wir hatten ein starkes Team."

23 Spiele bestritt er in der höchsten europäischen Liga, erzielte dabei 6,9 Punkte pro Spiel. Auch seine Karriere als Trainer begann hier, zunächst als Assistenztrainer (2005/06), ehe er seinen Klub als Chefcoach sechsmal zum Double führte.

Mit dem FC Bayern hat er bislang einen nationalen Titel gewonnen – und zeigt sich mit der bisherigen Euroleague-Saison schon mal sehr zufrieden: "Vor der Saison war es unser Ziel, wettbewerbsfähig zu sein – nun sind wir sehr viel mehr als das! Die Top 8 sind etwas sehr Großes für uns. Es ist heuer eine interessante Saison, weil diesmal so viele Teams noch die Chance auf die Endrunde haben. Wir haben noch sieben Spiele, und egal, ob wir die Finalrunde erreichen oder nicht: Wenn wir nach der Saison analysieren, werden wir feststellen, dass es eine exzellente Saison war."

Dass es im nächsten Euroleague-Jahr noch zwei Mannschaften und somit vier Spiele mehr geben wird, bereitet ihm wenig Kopfzerbrechen: "Vor dieser Saison war in Sachen Euroleague alles neu und ungewiss für uns. Aber wir haben überlebt! Wenn du Euroleague spielen willst, musst du für so etwas bereit sein. Und wir sind bereit!"

Am Fuß des Hügels, heißt Podgorica übersetzt, und so kommt sich derzeit auch der FC Bayern vor, angesichts der gewaltigen Gipfel der Euroleague. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt wie Millennium-Brücke, Auferstehungskirche oder Königspalast müssen die Spieler dann schon selbst erkunden – in ihrem Urlaub.

Radonjic hat jetzt für so was keine Zeit. Auch das Blumengießen daheim überlässt er Frau und Tochter. Nur um den Freundeskreis muss er sich vor dem Spiel noch kümmern: "Ich brauche viele Tickets."

