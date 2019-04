Basketball-Star bleibt in Dallas Jetzt ist es offiziell: Dirk Nowitzki beendet seine Karriere

"Das war mein letztes Heimspiel" - mit diesen Worten hat Dirk Nowitzki (40) laut "nba.com" sein Karriere-Ende nach dieser NBA-Saison bekannt gegeben. "Ich habe euch auf eine Fahrt mit jeder Menge Höhen und Tiefen mitgenommen und ihr habt mich immer begleitet und unterstützt, und ich weiß das zu schätzen", sagte der Star der Dallas Mavericks demnach in Richtung der Zuschauer. Mit einem "Thank you Dirk"-Gesang bedankte sich die Menge bei dem 40-Jährigen.