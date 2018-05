Basketball-Playoffs Skyliners schlagen Bayern: Frust in Frankfurt

Dort hatten sie bei den Skyliners ein 69:75 und somit den 1:1-Ausgleich in der Playoffserie (best of five) hinnehmen müssen. Damit setzt sich ein Fluch aus der Vergangenheit fort. Die Bayern verloren nämlich schon zum fünften Mal in den vergangenen fünf Jahren ihr zweites Playoff-Viertelfinalspiel auswärts, auch im Meisterjahr 2014 war das so. Noch schlimmer als die Niederlage an sich traf die Münchner aber ohnehin der Ausfall von Vladimir Lucic, der Ende des dritten Viertels mit einer Schulterverletzung vom Feld musste und anschließend nicht mehr eingesetzt werden konnte.