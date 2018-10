Erfolgreiches Williams-Debüt Basketball: FC Bayern weiter an der Spitze - Auch Verfolger siegen

Die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjić feierte im vierten Spiel den vierten Sieg, während Bonn erstmals verlor. Am Ende einer anstrengenden Woche waren der langjährige NBA-Profi Derrick Williams (20 Punkte) bei seinem ersten BBL-Einsatz und Vladimir Lucic (20) die besten Werfer der Gastgeber. Bonn hielt gerade zu Beginn sehr gut mit, kämpfte sich auch in der zweiten Halbzeit noch einmal heran und stellte in Charles Jackson (22) den Topscorer. "Unsere Verteidigung war nicht so gut, wir haben viele einfach Punkte abgegeben. Allgemein haben wir aber gut gespielt", sagte Williams nach seinem dritten Spiel für München.