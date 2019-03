Baskenmützen und Co. Die schönsten Mützen für den Frühling

Die Baskenmütze

Baskenmützen - oder auch Baretts genannt - sorgen in diesem Frühjahr für französischen Chic auf den Straßen. Besonders angesagt sind die flachen Kappen aus Filz oder Wolle in klassischem Schwarz oder in zarten, frühlingshaften Pastelltönen wie Rosa oder Mintgrün. Wer es auffällig mag, kann aber auch in extravagantere Modelle mit Pailetten oder aus Leder investieren.