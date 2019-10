Barnaby, Tatort, Mord auf Shetland,... Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Böse kleine Welt

Große Aufregung in Midsomer Worthy: Im Miniaturdorf, der örtlichen Sehenswürdigkeit, liegt ein toter Mann, an den Boden gefesselt und von Miniaturfiguren umstellt. Wie Gulliver in Liliput. Der Unterschied: Der junge Mann, ein bunter Vogel namens Richard Tanner, ist erstochen worden. Bob Moss (David Ryall), der Betreuer des Miniaturdorfes, hat die Leiche gefunden und ärgert sich über die Blutspritzer auf den Modellhäuschen ringsum. Um den Mörder zu finden, muss Barnaby (John Nettles) eine Reihe familiärer Verstrickungen entwirren.