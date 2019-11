Barnaby, Tatort, ... Krimi-Tipps am Montag

22:00 Uhr, rbb, Tatort: Schmutzarbeit

Kriminalhauptkommissar Stoever (Manfred Krug) erhält einen anonymen Anruf, in dem angedeutet wird, dass ein Killer in der Stadt sei und das vermeintliche Opfer an einer wissenschaftlichen Tagung teilnimmt. Stoevers Kollege Brockmöller (Charles Brauer) ermittelt parallel den Mord an einer jungen Frau. Am Ende müssen sie feststellen, dass beide Fälle zusammenhängen.