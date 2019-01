Barnaby, Tatort, ... Krimi-Tipps am Montag

21:45 Uhr, hr, Tatort: Grenzfall

Ein junger Österreicher kehrt im Jahr 1968 vom Fischen am Grenzfluss Thaya nicht mehr heim. Der Vorfall bleibt ungeklärt, denn die Behörden in der benachbarten CSSR verweigern jegliche Auskunft über das Verschwinden des Mannes. Als dessen Sohn, ein hartnäckiger Reporter, den mysteriösen Fall Jahrzehnte später aufklären will, wird er unversehens in einen Mord verwickelt. Bei ihren Ermittlungen unternehmen Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und ihr Vorgesetzter Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) eine Zeitreise zurück in die Ära des Kalten Kriegs.