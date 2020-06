Fasanerie - Erneut wurde ein Münchnerin Opfer dreister Trickdiebe. Diesmal erwischte es eine über 80-jährige Rentnerin aus der Fasanerie. Wie die Polizei berichtet, klingelte am Montagnachmittag ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Frau in der Lasallestraße. Gegenüber der Rentnerin gab er sich als Handwerker aus, der die Wasserhähne überprüfen müsse. Daraufhin wurde der Mann in die Wohnung gelassen.