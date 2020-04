Der Einbruch in die Kirche in der Münchner Altstadt muss sich laut Polizei zwischen Mittwochabend (19.50 Uhr) und Donnerstagmorgen (7 Uhr) ereignet haben. Eine Seitentür der Kirche wurde aufgehebelt – so verschafften sich die Täter Zutritt zur Kirche. Neben den Opferstöcken brachen die Täter auch in die Sakristei der Kirche ein und durchsuchten dort mehrere Schubladen und Schranktüren.