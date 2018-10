Barbaren und Drogenhändler Deutsch-Offensive: Netflix kündigt fünf neue Serien an

Genau 2061 Jahre später als "The Barbarians" soll die angekündigte Sci-Fi-Serie "Tribes of Europa" spielen. Im Jahr 2070 hat eine Katastrophe dazu geführt, dass ganz Europa in unzählige winzige Staaten zerfallen ist. Auch darin geht es um drei Menschen, in diesem Fall Geschwister, die versuchen, im steten Machtkampf der einzelnen Stämme um die Vorherrschaft auf dem zerteilten Kontinent, über die Runden zu kommen.