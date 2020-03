Lafleur wirft ihm vor, am 5. April des vergangenen Jahres eine Sparkasse in Neuried überfallen zu haben. Nachdem er das konsequent seit über zehn Monaten geleugnet hat, brachte ein Gespräch mit seinem Anwalt am Vortag des Prozesses die überraschende Wende. Hans P. will reinen Tisch machen. Den Bankraub gibt er am Mittwoch zu.