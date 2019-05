Zwei Männer am Schließfach der reichen Russin

Was in den Schließfächern liegt, wissen normalerweise nur diejenigen, die es hineinlegen, die Bankmitarbeiter erfahren es in der Regel nicht. Wertgegenstände in einem Schließfach sind bis zum Wert von 26.000 Euro automatisch mitversichert (Jahresmiete: ab 99 Euro).