München - Die Vorgeschichte ist kurios. Die Einbrecher konnten in einem Münchner Reifelager bei zwei Versuchen nicht finden, was sie suchten, mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen. Was sie suchten? In Bananenkisten geschmuggeltes Kokain bester Qualität. Erst beim dritten Versuch war die Schmugglerbande erfolgreich.