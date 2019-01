Bamberg - Unbekannte Täter sind auf spektakuläre Weise in ein Juweliergeschäft in der Bamberger Fußgängerzone eingebrochen. Die Männer fuhren am frühen Montagmorgen mit einem gestohlenen Geländewagen rückwärts in die Eingangstür des Ladens, wie die Polizei mitteilte. Danach hätten sie die Vitrinen aufgebrochen und Uhren sowie Schmuck gestohlen.