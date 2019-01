Ballnacht im Bayerischen Hof Deutscher Filmball: Killer-Dekolletés, Bienen-Fans und Feueralarm!

Der 46. Deutsche Filmball war ein gelungenes Fest mit einigen aufregenden Augenblicken - und damit ist noch nicht Nina Eichingers (37) Dekolleté gemeint. Denn kurz nach der Eröffnung des roten Teppichs am Hotel Bayerischer Hof in München marschierten plötzlich jede Menge Feuerwehrleute an den posierenden Promis, Fotografen und Journalisten vorbei in das Gebäude. "Alles in Ordnung, es war nur ein Fehlalarm", gab ein Hotelangestellter auf Nachfrage von spot on news kurz danach Entwarnung und so standen die Filmschaffenden wieder im Mittelpunkt.