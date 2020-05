Ballauf und Schenk im Einsatz "Tatort: Gefangen": So wird der neue Köln-Krimi

Im neuesten Kölner "Tatort: Gefangen" geht es tief hinein in die Psyche von Kommissar Ballauf, der vor rund einem Jahr tief traumatisiert wurde. Damals erschoss er im "Tatort: Kaputt" in Notwehr seine Kollegin Melanie Sommer, was ihn mehr zu schaffen macht, als man dachte. Jetzt holen ihn endgültig die Dämonen ein. Ein Krimi, der sich nur vordergründig mit einem Kriminalfall beschäftigt. Hier geht es primär um den psychischen Zustand von Ballauf und Schenk. Hat das - bei allen Kabbeleien - harmonische Team überhaupt noch eine Zukunft? Bekommt das alteingesessene Ermittler-Duo noch einmal die Kurve?