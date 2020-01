Ballauf und Schenk ermitteln "Tatort: Kein Mitleid, keine Gnade": Woher kennt man Paul?

Prenn ist italienischer Staatsbürger

"Damian" war auch die erste große TV-Hauptrolle in der noch jungen Karriere des Nachwuchstalents. Prenn wurde 1994 geboren und ist italienischer Staatsbürger. Der gebürtige Südtiroler wuchs im Pustertal auf und studierte anschließend an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst. Der 1,84 Meter große Prenn gehört zum Ensemble des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe und lebt mittlerweile in Berlin.