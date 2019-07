Bald wird er 75 Jahre Star-Friseur Udo Walz hat Angst vor dem Sterben

Er spricht das aus, was die allermeisten Menschen ebenso empfinden: Star-Friseur Udo Walz (74) sagte in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung: "Ich habe Angst vor dem Sterben." Er wünsche sich, dass alles so bleibe, wie es ist: "Ich lebe so gern. Ich möchte ganz lange leben." Seit Ende der 1980er-Jahre leidet Walz an Diabetes Typ 2, offenbar ausgelöst durch einen Schock: "Das wissen viele nicht, dass das auch dadurch passieren kann. Den Selbstmord meines ehemaligen Partners."