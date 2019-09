Bald ist sie volljährig Billie Eilish: Style-Veränderung mit 18 Jahren

Im Juni war Billie Eilish vor einem Konzert in Nashville in einem Tank Top aus ihrem Tour-Bus gestiegen, um Fans zu begrüßen - einer schoss ein Foto. Ihre Brüste landeten in den Twitter-Trends auf Platz eins. "Was soll das? Jeder hat über meine Brüste geschrieben!" Kürzlich habe sie sich über Video außerdem mit einem engen Freund unterhalten. "Ich trug ein Tank Top", erzählt die 17-Jährige. "Und er sagte: 'Zieh dir mal ein Shirt an!' Ich erwiderte: 'Ich habe ein Shirt an!'"